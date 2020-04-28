Спортивный директор «Боруссии Д»: «Ни один клуб не станет сейчас рисковать деньгами, даже в Англии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо.

— Сейчас нет ничего нового по теме, — цитирует Sky Sports Цорка. — В данный момент ни один клуб не станет рисковать деньгами, даже в Англии. Не могу и не хочу делать каких-то прогнозов по трансферному окну, потому что ситуация меняется ежедневно. Тем не менее, у нас есть долгосрочный контракт с Санчо. Это не изменится, так что мы спокойны. Наш клуб волнуют более важные проблемы: что будет после пандемии коронавируса и когда нам разрешат играть.

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 117 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».