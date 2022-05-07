Спортивный директор «Байера» заявил, что клуб не собирается продавать Патрика Шика
Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что клуб не будет продавать нападающего Патрика Шика в ближайшее время.
«Не нужно обращаться к нам по поводу Патрика. Это нормально, что к форварду его уровня приковано большое внимание, но он будет играть за нас в следующем сезоне, это очевидно. Мы хотим сделать нашу команду еще сильнее, а Патрик — ключевой футболист и входит в наши планы», — сказал в интервью Bild Рольфес.
В сезоне-2021/22 Шик забил 22 гола и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 26-летним чехом интересуются дортмундская «Боруссия» и «Барселона».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
12
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|2 : 1
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|- : -
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6