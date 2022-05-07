Спортивный директор «Байера» заявил, что клуб не собирается продавать Патрика Шика

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что клуб не будет продавать нападающего Патрика Шика в ближайшее время.

«Не нужно обращаться к нам по поводу Патрика. Это нормально, что к форварду его уровня приковано большое внимание, но он будет играть за нас в следующем сезоне, это очевидно. Мы хотим сделать нашу команду еще сильнее, а Патрик — ключевой футболист и входит в наши планы», — сказал в интервью Bild Рольфес.

В сезоне-2021/22 Шик забил 22 гола и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 26-летним чехом интересуются дортмундская «Боруссия» и «Барселона».