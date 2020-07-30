Спортивный директор «Байера» заявил, что Хаверц будет играть за команду в Лиге Европы

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что полузащитник Кай Хаверц не покинет команду до окончания выступления леверкузенцев в Лиге Европы-2019/20. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Челси».

— Хаверц будет играть за «Байер» в Лиге Европы, это железобетонно, — цитирует Goal.com Феллера. — Ситуация не изменилась.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 43 матча, на его счету 17 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего немца в 81 миллион евро.