Спортивный директор «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что провел телефонный разговор с нападающим Робертом Левандовски.

«Левандовски звонил мне. Мы обсудили многие моменты. В том числе и его публичное выступление. Я четко объяснил нашу позицию по его контракту», — цитирует Салихамиджича Bild.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Однако он открыто заявил о желании покинуть клуб.

При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.