Салихамиджич об уходе Нагельсманна: «Мое самое сложное решение в «Баварии» — у меня были дружеские отношения с Юлианом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал уход Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

«Это мое самое сложное решение на посту спортивного директора клуба. У меня были открытые, доверительные и дружеские отношения с Юлианом с первого дня. Я сожалею [о его уходе]. Но после тщательного анализа спортивного развития команды, особенно с января и с учетом нашей игры во второй половине предыдущего сезона, мы решили его отпустить. Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для «Баварии» и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Салихамиджича пресс-служба клуба.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.