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Сегодня, 16:23

В «Баварии» хотят сохранить Шупо-Мотинга в зимнее трансферное окно

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенская команда намерена сохранить форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга во время зимнего трансферного окна. Контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце сезона.

«Мы бы хотели сохранить Шупо-Мотинга в команде. У меня отличные отношения с его агентом. Мы встретимся и постараемся понять, сможем ли удовлетворить его запросы. Эрик является очень ценным активом для нас. Мы постоянно находимся в контакте, а Шупо-Мотинг чувствует себя комфортно в Мюнхене», — приводит слова Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне камерунский форвард провел за «Баварию» 14 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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Мюллер больше не сыграет за «Баварию» в 2022 году
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
4
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
15
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
16
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 - : -
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 - : -
9.11 20:30
Кельн – Байер
 - : -
9.11 22:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
9.11 22:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
9.11 22:30
Шальке – Майнц
 - : -
9.11 22:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 10 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 11 1 2
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