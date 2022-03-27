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Сегодня, 17:30

Салихамиджич: «Бавария» внимательно следит за немецким рынком. Но клубу нужны иностранные игроки, чтобы сохранить уровень»

Спортивный директор «Баварии» рассказал о трансферной политике клуба
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор Хасан Салихамиджич «Баварии» рассказал о трансферной политике мюнхенского клуба.

«Бавария» внимательно следит за немецким рынком, здесь достаточно талантов, — приводит слова Салихамиджича Bayern&Germany. — В клубе ценят сильную немецкую раздевалку. Это часть нашей мощи и самобытности. Наша команда уже десять лет стабильно входит в тройку лучших европейских клубов. Но клубу нужны иностранные игроки, чтобы сохранить уровень. Футбол сегодня стал глобальным, и мы должны реагировать на это".

После 27 туров бундеслиги «Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов мюнхенский клуб в 1/4 финала сыграет с «Вильярреалом». Первый матч состоится 6 апреля в Испании.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1508084192143364097
Футбол
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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