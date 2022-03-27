Салихамиджич: «Бавария» внимательно следит за немецким рынком. Но клубу нужны иностранные игроки, чтобы сохранить уровень»

Спортивный директор Хасан Салихамиджич «Баварии» рассказал о трансферной политике мюнхенского клуба.

«Бавария» внимательно следит за немецким рынком, здесь достаточно талантов, — приводит слова Салихамиджича Bayern&Germany. — В клубе ценят сильную немецкую раздевалку. Это часть нашей мощи и самобытности. Наша команда уже десять лет стабильно входит в тройку лучших европейских клубов. Но клубу нужны иностранные игроки, чтобы сохранить уровень. Футбол сегодня стал глобальным, и мы должны реагировать на это".

После 27 туров бундеслиги «Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов мюнхенский клуб в 1/4 финала сыграет с «Вильярреалом». Первый матч состоится 6 апреля в Испании.