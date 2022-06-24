Салихамиджич: «Контракт с Левандовски рассчитан до 2023 года. Ждем его 12 июля на первой тренировке «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о будущем нападающего Роберта Левандовски.

Напомним, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна.

«12 июля — первый рабочий день Левандовски в новом сезоне, и я ожидаю, что он будет в «Баварии», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Deutschland. — Но сейчас я этим вопросом не занимаюсь, есть и другие дела. К тому же ситуация немного успокоилась. У нас был очень хороший разговор с агентом Пини Захави и Оливером Каном на Майорке. Мы поговорили, каждая сторона объяснила свою позицию. И, несмотря на то что мы не стали углубляться в детали, разговор удался«.

Спортивный директор мюнхенского клуба выразил уверенность, что ситуацию удастся исправить.

«Роберт — профессионал, перед ним стоят большие цели. Вот почему все можно уладить. Я могу только повторить, что контракт с Левандовски рассчитан до 2023 года. Ждем его в Мюнхене 12 июля и ожидаем, что он будет на первой тренировке «Баварии», — сказал он.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.