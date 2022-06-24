Салихамиджич: «Контракт с Левандовски рассчитан до 2023 года. Ждем его 12 июля на первой тренировке «Баварии»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о будущем нападающего Роберта Левандовски.
Напомним, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окна.
«12 июля — первый рабочий день Левандовски в новом сезоне, и я ожидаю, что он будет в «Баварии», — приводит слова Салихамиджича Sky Sport Deutschland. — Но сейчас я этим вопросом не занимаюсь, есть и другие дела. К тому же ситуация немного успокоилась. У нас был очень хороший разговор с агентом Пини Захави и Оливером Каном на Майорке. Мы поговорили, каждая сторона объяснила свою позицию. И, несмотря на то что мы не стали углубляться в детали, разговор удался«.
Спортивный директор мюнхенского клуба выразил уверенность, что ситуацию удастся исправить.
«Роберт — профессионал, перед ним стоят большие цели. Вот почему все можно уладить. Я могу только повторить, что контракт с Левандовски рассчитан до 2023 года. Ждем его в Мюнхене 12 июля и ожидаем, что он будет на первой тренировке «Баварии», — сказал он.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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6
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7
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8
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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Айнтрахт Ф – Бавария
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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Унион Б – Герта
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Вольфсбург – Вердер
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