Салихамиджич считает, что «ПСЖ» и «Бавария» покажут захватывающий футбол в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился ожиданиями от матчей команды с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Два совершенно разных клуба. Мы можем рассчитывать на привлекательный, эмоциональный и захватывающий футбол. Многие игроки мирового класса будут противостоять друг другу. У «ПСЖ» есть эти три исключительных игрока — Месси, Неймар и Мбаппе. Но я очень уверен в качестве и характере наших игроков. Я с нетерпением жду матчей ЛЧ», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

15 февраля «ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответная игра между командами состоится 9 марта.