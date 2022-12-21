Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:10

Салихамиджич считает, что «ПСЖ» и «Бавария» покажут захватывающий футбол в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился ожиданиями от матчей команды с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Два совершенно разных клуба. Мы можем рассчитывать на привлекательный, эмоциональный и захватывающий футбол. Многие игроки мирового класса будут противостоять друг другу. У «ПСЖ» есть эти три исключительных игрока — Месси, Неймар и Мбаппе. Но я очень уверен в качестве и характере наших игроков. Я с нетерпением жду матчей ЛЧ», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

15 февраля «ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответная игра между командами состоится 9 марта.

Источник: Bayern & Germany
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хасан Салихамиджич
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан
Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов
Катар может отказать ЕС в замене российского газа после скандала в Бельгии
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов: 1/8 финала — пары и расписание матчей
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в Лиге чемпионов
Смордская отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров
Защитник «Реала» Рюдигер заявил, что выступает в элитном клубе
Скандалы Роналду, магия Хвичи, рывок «Арсенала». Итоги половины сезона в Европе, часть 1
Конте: «Лига чемпионов — это турнир, в котором может случиться все, что угодно»
«Реал» приготовил 200 миллионов за Холанна? Эрлин уже учит испанский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Баварии» не планируют подписание Гвардиола
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости