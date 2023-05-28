Bild: Спортдиректор «Лейпцига» Эберль может сменить уволенного из «Баварии» Салихамиджича

Стал известен кандидат на должность спортивного директора «Баварии» после увольнения Хасана Салихамиджича, о котором сообщил Kicker.

По информации Bild, должность в мюнхенском клубе предложена спортивному директору «Лейпцига» Максу Эберлю. Руководство «Баварии» встречалось с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура бундеслиги с «Кельном» (2:1).

Эберль работает в «Лейпциге» с января этого года. Его контракт действует до 2026-го.

Эберль мог перейти в «Баварию» в 2017-м, но тогда выбор был сделан в пользу Салихамиджича. До перехода в «Лейпциг» специалист 14 лет работал в «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Эберль является воспитанником академии «Баварии» и провел за мюнхенцев один матч в 1991 году.