Спортдиректор «Байера» Симон Рольфес: «Азмун не замена Шику. Он добавит недостающий компонент в атаку команды»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о роли нападающего Сердара Азмуна в команде.

«Конечно, Азмун не замена Шику, — приводит слова Рольфеса kicker. — Думаю, что Патрик и Сердар очень хорошо сыграются вместе. Важным моментом было то, что мы искали не замену кому-то, а дополнение, чтобы стать более вариативными. Шик и Аларио — классические «девятки», они смогут гармонировать с Азмуном. Он добавит недостающий компонент в атаку команды».

Сегодня, 3 февраля, 27-летний иранец прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к «Байеру».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» 30 января 2022 года. Контракт нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.