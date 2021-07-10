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Спортдиректор «Байера»: «Лунев принесет пользу нашей команде»

11:23
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес поделился впечатлениями от перехода вратаря Андрея Лунева.

«С Луневым мы выиграли для себя опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он и его команда трижды подряд выиграли чемпионство России и один раз — Кубок страны. Андрей также имеет международный опыт участия в сборной России, Лиге Европы и Лиге чемпионов. Обладая доказанными спортивными качествами и футбольной зрелостью, он принесет пользу нашей команде», — приводит слова Рольфеса официальный сайт «Байера».

10 июля «Байер» объявил о переходе Лунева. 1 июля 29-летний вратарь покинул «Зенит» на правах свободного агента, клуб и игрок не договорились об условиях продления контракта.

В сезоне-2020/21 Лунев провел 13 матчей (из них 3 — на ноль) и пропустил 14 мячей.

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Сергей Разин все материалы автора

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