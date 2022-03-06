Советник президента «Барселоны» прокомментировал ситуацию с возможным переходом Холанна

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Клуб работает над этим, — приводит слова Масипа Mundo Deporivo со ссылкой на TV3. — Это трудная задача. Но мы «Барселона», и у нас будут варианты«.

По словам советника Лапорты, каталонский клуб прикладывает все усилия для трансфера 21-летнего норвежца.

«Наши специалисты знают, что им делать. Мы не ведем переговоры с Эрлином. Если мы будем вести переговоры, то с «Боруссией», потому что у него есть контракт», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.