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Сегодня, 19:23

Советник президента «Барселоны» прокомментировал ситуацию с возможным переходом Холанна

Советник президента «Барселоны» сообщил о работе над трансфером Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Клуб работает над этим, — приводит слова Масипа Mundo Deporivo со ссылкой на TV3. — Это трудная задача. Но мы «Барселона», и у нас будут варианты«.

По словам советника Лапорты, каталонский клуб прикладывает все усилия для трансфера 21-летнего норвежца.

«Наши специалисты знают, что им делать. Мы не ведем переговоры с Эрлином. Если мы будем вести переговоры, то с «Боруссией», потому что у него есть контракт», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220306/1001761710/enric-masip-club-esta-intentando-fichar-haaland.html

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Динамо 0
Спартак 2
1-й тайм

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Жоан Лапорта
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
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