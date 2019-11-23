Соперник «Зенита» «Лейпциг» разгромил «Кельн» и обошел «Баварию» в таблице

«Лейпциг» разгромил «Кельн» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 4:1. Это позволило команде набрать 24 очка выйти на второе место в бундеслиге, опередив по дополнительным показателям «Баварию». На 1 очко больше у лидера таблицы — «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Лейпциг» — соперник «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

«Лейпциг» — «Кельн» — 4:1 (3:1)

Голы: Вернер, 22 (1:0). Форсберг, 32 — с пенальти (2:0). Лаймер, 37 (3:0). Кцихос, 39 (3:1). Форсберг, 79 (4:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг (Сараччи, 82), Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Айдара, 80), Лаймер, Нкунку (Шик, 76), Демме, Вернер.

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау, Хегер (Теродде, 70), Верстрате, Скири (Кайнц, 46), Шиндлер (Риссе, 59), Модест.

Предупреждения: Кайнц, 66. Верстрате, 86. Теродде, 89.

Судья: Шредер.

23 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».