Соперник «Зенита» «Боруссия» разгромила «Фрайбург», Холанн снова сделал дубль

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Фрайбург» в 3-м туре чемпионата Германии — 4:0. Дубль в составе желто-черных оформил Эрлин Холанн. Для форварда это второй дубль в трех играх бундеслиги.

«Боруссия» — соперник «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов.

Лидером бомбардирской гонки является футболист «Айнтрахта» Андрей Крамарич, который к хет-трику и дублю в стартовых двух турах добавил гол в сегодняшней игре с «Хоффенхаймом» — 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

«Боруссия» Д — «Фрайбург» — 4:0 (1:0)

Голы: Холанн, 31 (1:0). Эмре Джан, 47 (2:0). Холанн, 66 (3:0). Пасслак, 90+2 (4:0).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Менье (Шульц, 84), Аканджи, Витсель, Ройс (Дилэйни, 71), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 84), Рейна (Рейниер, 80), Беллингем (Брандт, 71), Холанн.

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Шлоттербек, 56), Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид (Кюблер, 84), Шоллои (Грифо, 56), Сантамария, Петерсен (Квон Чхан Хун, 56), Хелер (Чон У Ен, 56).

Предупреждения: Хуммельс, 55. Квон Чхан Хун, 57.

Судья: Винкманн.

3 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 2:1 (0:1)

Голы: Крамарич, 18 (0:1). Камада, 54 (1:1). Дост, 71 (2:1).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам (Тута, 63), Хинтереггер, Туре, Ильзанкер, Роде, Цубер (Чэндлер, 87), Камада (Баркок, 87), Дост (Ахе, 81), Андре Силва.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Кадержабек, Гайгер (Гачинович, 73), Гриллич, Баумгартнер (Бельфодиль, 77), Крамарич, Даббур, Сков (Бебу, 72).

Предупреждения: Роде, 35. Гайгер, 41. Цубер, 52. Гриллич, 57. Пош, 83.

Судья: Грефе.

3 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Вердер» — «Арминия» — 1:0 (1:0)

Гол: Биттенкурт, 27.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Классен (Гросс, 75), Биттенкурт (Зельке, 81), М.Эггештайн, Мбом (Мойсандер, 89), Фюллкруг (Чонг, 75), Саджент (Й.Эггештайн, 81).

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Пипер, Лукокви (Лаурсен, 71), Хартель, Притль, Суку (Эдмундссон, 88), Клос, Кордова (Шипплок, 71), Доан (Ябо, 88).

Предупреждения: Фридль, 40. Лукокви, 52. ван дер Хорн, 90. М.Эггештайн, 90+1.

Судья: Шредер.

3 октября. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Штутгарт» — «Байер» — 1:1 (0:1)

Голы: Шик, 7 (0:1). Калайджич, 76 (1:1).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса (Кулибали, 56), Мавропанос (Клемент, 70), Кастро (Климовиц, 70), Дидави (Каразор, 84), Эндо, Мангаля, Калайджич, Вамангитука (Массимо, 56).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Ариас, Синкгравен (Венделл, 29), Тапсоба, Арангис, Беллараби (Амири, 80), Демирбай (Баумгартлингер, 79), Вирц (Бэйли, 79), Шик (Аларио, 20), Диаби.

Предупреждения: Кемпф, 69. Беллараби, 75. Массимо, 75. Арангис, 89. Эндо, 89.

Судья: Хартманн.

3 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Кельн» — «Боруссия» — 1:3 (0:2)

Голы: Плеа, 14 (0:1). Лайнер, 16 (0:2). Штиндль, 56 — с пенальти (0:3). Реджбецай, 84 (1:3).

«Кельн»: Т.Хорн, Серенсен, Кцихос (М.Вольф, 46), Я.Хорн, Эхизибуэ (Лимниос, 66), Борнау, Дрекслер (Тильманн, 78), Дуда (Арокодаре, 78), Скири (Хегер, 87), Реджбецай, Андерссон.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Х.Вольф, 78), Крамер, Хофманн (Траоре, 88), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 88), Тюрам (Херрманн, 69).

Предупреждения: Бенсебаини, 31. Эхизибуэ, 31. Реджбецай, 35. Херрманн, 82. Лайнер, 90. Серенсен, 90.

Судья: Фриц.

3 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».