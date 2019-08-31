Соперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов.

В другом матче дны «Кельн» обыграл «Фрайбург» — 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Байер» — «Хоффенхайм» — 0:0

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 89), Беллараби, Демирбай (Амири, 63), Хаверц, Фолланд (Аларио, 62), Бэйли.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич (Акпогума, 73), Стафилидис, Пош, Руди, Кадержабек, Гайгер, Гриллич (Самассеку, 83), Бельфодиль (Локадиа, 62), Бебу.

Предупреждения: Пош, 54. Та, 90. Фогт, 90+5. Аларио, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

31 августа. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Фрайбург» — «Кельн» — 1:2 (1:0)

Голы: Кцихос, 40 — в свои ворота (1:0). Модест, 52 (1:1). Скири, 90+2 (1:2).

«Фрайбург»: Шволов, Гюнтер, Линхарт, Кох, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Квон Чхан Хун (Хаберер, 46), Боррелло (Хелер, 60), Петерсен, Вальдшмидт (Шоллои, 80).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ (Мере, 46), Борнау, Шауб (Кайнц, 84), Верстрате, Дрекслер, Скири, Шиндлер (Теродде, 77), Модест.

Предупреждения: Хектор, 43. Мере, 54.

Судья: Кампка (Германия).

31 августа. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».