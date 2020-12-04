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Собослои может уйти в «Лейпциг» в январе

11:47
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Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может перейти в «Лейпциг» в зимнее трансферное окно, сообщает Kicker.

По информации источника, 20-летний венгр может уйти в немецкую команду в случае, если «Зальцбург» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Для попадания в 1/8 финала турнира клубу необходимо обыграть «Атлетико» в заключительном туре групповой стадии.

В сезоне-2020/21 Собослои провел 17 матчей за «Зальцбург», на его счету 8 голов и 9 результативных передач.

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