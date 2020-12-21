СМИ: Тюрам дисквалифицирован на пять матчей
19:34
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам дисквалифицирован на пять матчей за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Пошу, сообщает Sky Sports.
По данным источника, отстранение 23-летнего француза будет распространяться не только на матчи бундеслиги, а и на кубковые встречи.
Ранее стало известно, что клуб оштрафовал футболиста на месячную зарплату.
В нынешнем сезоне бундеслиги Тюрам провел 13 матчей, забив 2 мяча и отдав результативную передачу.
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