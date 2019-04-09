СМИ: Торган Азар близок к переходу в дортмундскую Боруссию

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может сменить клуб в это межсезонье.

По информации немецкого издания Kicker, дортмундская "Боруссия" готова заплатить за 26-летнего игрока 40 миллионов евро. Именно такую сумму хочет получить нынешний клуб Азара. Сообщается, что стороны близки к согласованию сделки.

Главный тренер черно-желтых Люсьен Фавр рассматривет бельгийца как замену Кристиану Пулишичу, который летом уйдет в "Челси".

В текущем сезоне Торган Азар принял участие в 29-ти матчах, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.