СМИ: Румменигге покинет "Баварию" по окончании сезона 2020/2021. Его заменит Кан

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что покинет клуб в 2021 году. Он также отметил, что в команде хотят назначить его преемником бывшего голкипера мюнхенцев Оливера Кана.

– Я думаю, что это будет хороший момент для того, чтобы остановиться, – приводит Deutsche Welle Sports слова Румменигге. Я занимаюсь этим уже 20 лет.

Сам Кан ранее заявлял, что переговоры идут хорошо. Экс-голкипер провел 14 лет в качестве главного голкипера "Баварии", в составе которой восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз брал Кубок страны и один раз выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2000/2001.

Румменигге большую часть своей карьеры выступал за "Баварию, по два раза становился чемпионом Германии и обладателем Кубка, дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов, а также стал обладателем Межконтинентального кубка. В 1991 году он стал вице-президентом и был избран в правление клуба. С 2002 году он занимает пост председателя правления "Баварии".

Все о чемпионате Германии – здесь