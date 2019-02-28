СМИ: Роббен может восстановиться к ответному матчу с "Ливерпулем"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен приступил к тренировкам с мячом, информирует Bild. По данным издания, уже на следующей неделе голлландец должен вернуться к тренировкам в общей группе, а значит, есть вероятность, что игрок сможет помочь команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Ранее сообщалось, что стала известна причина, по которой восстановление Роббена затягивалось. У игрока была гнойная зубная инфекция, которая вызвала у него серьезные осложнения.

Напомним, что Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в групповом турнире Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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