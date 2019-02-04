СМИ: Моуринью и Лопетеги могут возглавить "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассматривает кандидатов на замену главному тренеру команды Нико Ковачу. Как сообщает Don Balon, в списке Румменигге есть два фаворита. Это Жозе Моуринью, последним клубом которого был "Манчестер Юнайтед", и Хулен Лопетеги, который нынешний сезон начинал у руля "Реала", но был уволен.

По данным источника, в случае увольнения Ковача именно этим специалистам "Бавария" сделает предложение. В последнем матче чемпионата Германии "Бавария" проиграла "Байеру" и опустилась на третье место в бундеслиге, уступая лидеру семь очков.