Нападающий "Баварии" Томас Мюллер​ может перебраться в чемпионат Италии в летнее трансферное окно.

Как утверждает Kicker, в услугах 29-летнего немца заинтересованы "Милан", "Интер" и клуб из Англии, название которого не сообщается.

По информации источника, Мюллер недоволен своим положением в мюнхенском клубе. Чемпиону мира не нравится, что его часто меняют или ему приходится играть на неудобной позиции.

В текущем сезоне Томас Мюллер провел за "Баварию" 41 матч, забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач.