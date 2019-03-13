СМИ: Лев сказал Мюллеру, что возьмет его на Евро-2020 в качества запасного

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в ноябре минувшего года сообщил полузащитнику "Баварии" Томасу Мюллеру, что тот поедет на чемпионат Европы-2020 в качестве запасного, информирует SportBild.

Сообщается, что игрок принял условия тренера. После этого данный вопрос больше не поднимался. Мюллер не слышал от Лева никаких вестей до того момента, как он не сообщил о том, что полузащитник больше не будет вызываться в сборную.

Напомним, что в число исключенных из бундестим также попали защитники Матс Хуммельс и Джером Боатенг.

Сам Мюллер признался, что был шокирован решением Лева больше не вызывать его в национальную команду. Спортсмен добавил, что еще может играть в футбол на самом высоком уровне.

29-летний Мюллер провел 100 матчей в составе сборной Германии и забил 38 голов.

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