СМИ: глава немецкого футбольного союза Гриндель покинет свой пост

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинет пост президента федерации, информирует Bild. Сама федерация хочет восстановить свой имидж и начать новую главу в своей истории.

Сообщается, что Гриндель потерял почти всех своих сторонников в ассоциации из-за проблем с финансовыми махинациями. Он получал дополнительные выплаты: от дочерней организации Немецкого футбольного союза DFB-Medien и компенсацию за отказ от мандата в бундестаге и от возвращения на канал ZDF, где он раньше работал. Гриндель не сообщил о дополнительном доходе ни общественности, ни членам президиума.

От компенсации он отказался, но лишь в апреле 2017 года. Также он получал примерно 500000 евро в год за должности в УЕФА и ФИФА.

Члены президиума были возмущены этим открытием. Таким образом, Гринделя больше не поддерживает ни один из 11 вице-президентов федерации.

Он стал президентом немецкого футбольного союза 15 апреля 2016 года. Одним из вероятных кандидатов на пост главы немецкого футбольного союза называют экс-футболиста сборной Германии и "Баварии" Филиппа Лама.