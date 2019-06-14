СМИ: "Боруссия" хочет вернуть Хуммельса

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс может вернуться в дортмундскую "Боруссию".

Как утверждает Bild, черно-желтые провели переговоры с мюнхенским клубом на предмет трансфера 30-летнего Хуммельса. "Бавария", в свою очередь, уже уведомила об интересе Дортмунда главного тренера Нико Ковача​.

Действующий контракт немца рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Матс Хуммельс провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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