СМИ: Боатенг летом покинет "Баварию"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sueddeutsche.

По данным издания, футболист может уйти после трансфера защитника "Атлетико" Люки Эрнандеза. Напомним, что минувшим летом 30-летним немцем интересовались "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Клуб был готов расстаться с защитником за 50-60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Боатенг провел 23 матча в составе "Баварии" и отдал 2 результативных передачи. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt - 30 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.

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