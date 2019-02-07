СМИ: "Бавария" согласовала переход Арпа

Нападающий "Гамбурга" Фите Арп может стать игроком "Баварии", информирует Bild.

По данным издания, мюнхенцы завершили сделку по форварду еще прошлым летом. Однако теперь, в связи с уходом Сандро Вагнера, руководство клуба решает, подписать Арпа сейчас или летом 2020 года.

Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро. Действующий контракт Арпа с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне 19-летний форвард выступает во второй Бундеслиге после того, как "Гамбург" впервые в истории покинул высший дивизион по итогам прошлого сезона.

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