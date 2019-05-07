"Бавария" ищет нового главного тренера на замену Нико Ковачу, сообщает испанское издание Marca.

По имеющейся информации, одним из кандидатов является 52-летний испанец Хулен Лопетеги. Ранее он тренировал "Райо Вальекано", "Порту", сборную Испании, где его уволили перед ЧМ-2018 за подписание контракта с "Реалом". "Королевский клуб" уволил его 28 октября 2018 года из-за неудовлетворительных результатов.

Другим кандидатов является 49-летний голландец Эрик тен Хаг, возглавляющий "Аякс". В нынешнем сезоне его команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и претендует на выход в финал, выиграла Кубок Голландии, а также борется за победу в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер баварцев Нико Ковач, вероятно, покинет команду.

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