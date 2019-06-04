СМИ: "Бавария" предложила за Хаверца 90 миллионов евро

"Бавария" интересуется полузащитником "Байера"​ Каем Хаверцем​.

По информации немецкого издания tz, мюнхенский клуб предложил "Байеру" за 19-летнего хавбека 90 миллионов евро. Ранее президент "Баварии" Юли Хенесс заявил, что не готов тратить на одного игрока более 80 миллионов.

Сообщается, что леверкузенский клуб отклонил предложение и подчеркнул, что не заинтерован расставаться с Хаверцем.

В сезоне 2018/19 Кай Хаверц провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.