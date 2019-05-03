"Бавария" не планирует вступать в переговоры по переходу нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера до окончания сезона.

По информации Kicker, "Бавария" не спешит вступать в переговоры с "Лейпцигом" из-за возможности подписать Вернера бесплатно в 2020 году, если форвард не продлит действующее соглашение с клубом. Ранее сообщалось, что 23-летний немец уже договорился об условиях личного контракта с мюнхенцами.

Также к игроку проявляет интерес "Ливерпуль".

В текущем сезоне на счету Тимо Вернера за "Лейпциг" 34 матча во всех турнирах, 18 голов и 9 результативных передач.