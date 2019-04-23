СМИ: "Бавария" может отказаться от трансфера Хадсон-Одои из-за травмы

"Бавария" может отказаться от приобретения полузащитника "Челси" Каллума Хадсон-Одои.​

Англичанин получил травму в матче 35-го тура премьер-лиги против "Бернли" (2:2). По результатам обследования у 18-летнего футболиста диагностирован разрыв ахилла. На восстановление ему понадобится до 6 месяцев.

По информации Bild, повреждение Хадсон-Одои может заставить "Баварию" отказаться от покупки игрока и переключиться на другие цели. Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы предложить за хавбека 39 миллионов евро.

В текущем сезоне Каллум Хадсон-Одои провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.