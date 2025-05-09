Sky Sports: «Байер» получит компенсацию 8 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с Алонсо

«Реал» выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с Хаби Алонсо, сообщает Sky Sports.

По информации источника, испанец подпишет контракт с мадридским клубом до лета 2028 года. Соглашение Алонсо с «Байером» было рассчитано до лета 2026 года.

Ранее леверкузенский клуб объявил об уходе 43-летнего специалиста по окончании сезона. Также сообщалось, что испанец присоединится к «Реалу» в конце мая.

Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. Под его руководством команда стала чемпионом Германии-2023/24, выиграла Кубок и Суперкубок страны.