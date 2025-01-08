Sky Sports: «Бавария» предлагает Дэвису 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро
«Бавария» ведет переговоры с защитником Альфонсо Дэвисом о продлении контракта.
По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, мюнхенцы оптимистично смотрят на ситуацию с продлением соглашения. Клуб предлагает игроку 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Ключевые переговоры запланированы на этой неделе.
Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он забил 1 мяч и сделал 3 голевых паса в 21 матче за мюнхенцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|
3
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
5
|Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|
6
|Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28-22
|25
|
7
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|
8
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|
9
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|
10
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|
11
|Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32-28
|21
|
12
|Унион Б
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|
13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|
14
|Ст-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|
15
|Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|
16
|Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18-33
|10
|
17
|Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|
18
|Бохум
|15
|1
|3
|11
|13-35
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.01
|22:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|11.01
|17:30
|
Фрайбург – Хольштайн
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|11.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|11.01
|17:30
|
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.01
|20:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|12.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|12.01
|19:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|4
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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