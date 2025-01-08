Sky Sports: «Бавария» предлагает Дэвису 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро

«Бавария» ведет переговоры с защитником Альфонсо Дэвисом о продлении контракта.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, мюнхенцы оптимистично смотрят на ситуацию с продлением соглашения. Клуб предлагает игроку 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Ключевые переговоры запланированы на этой неделе.

Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он забил 1 мяч и сделал 3 голевых паса в 21 матче за мюнхенцев.