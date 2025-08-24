Sky Sport: отец Джоба Беллингема ругался с руководством «Боруссии» из-за замены игрока в матче с «Санкт-Паули»

Отец полузащитника «Боруссии» Джоба Беллингема Марк остался недоволен тем, что его сына заменили в перерыве матча 1-го тура чемпионата Германии против «Санкт-Паули» (3:3), сообщает Sky Sport.

Отмечается, что по окончании игры семья 19-летнего футболиста спустилась в подтрибунное помещение, где между Марком Беллингемом и спортивным директором «Боруссии» Себастьяном Келем состоялся эмоциональный разговор. Отец полузащитника высказал недовольство по поводу игры дортмундской команды и замены Джоба после первого тайма.

Беллингем присоединился к «Боруссии» в июне 2025 года, подписав контракт с клубом до лета 2030-го. Ранее за черно-желтых выступал его брат Джуд, который в 2023-м перешел в «Реал».