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«Ситуация очень напряженная». Капитан «Шальке» — об обстановке на Тенерифе на фоне пандемии коронавируса

18:38
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Капитан «Шальке» Оман Маскарел, восстанавливавшийся от травмы на Тенерифе, рассказал о ситуации в Испании на фоне пандемии коронавируса.

— Я был на Тенерифе в течение двух недель, тренировался там и оправлялся от травмы, — рассказал Маскарел в интервью клубной пресс-службе. — Все свое время я проводил с семьей. Из-за коронавируса ситуация в Испании очень напряженная. Из-за этого вернулся в Германию раньше, чем планировал, чтобы восстанавливаться здесь.

Ситуация в стране реально очень непростая для всех. Я провел весь день дома с мамой и братом, так как в Испании разрешено покидать дом только по очень веским причинам, таким как посещение супермаркета или аптеки.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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