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«Сити», «ПСЖ» и «Челси» интересуются Левандовским

12:27
Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
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Ряд топ-клубов Европы интересуются форвардом «Баварии» Робертом Левандовским, сообщает ESPN.

По данным источника, в 32-летнем поляке заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». «Бавария» готова начать переговоры, если клубы предложат около 60 миллионов евро. Сам футболист пока не определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Но попробовать свои силы в АПЛ игрок хочет уже давно.

В составе «Баварии» форвард играет с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он забил 36 голов в 26 матчах чемпионата Германии.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/

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