Спортивный директор «Байера» Рольфес: «Вместе с Алонсо мы собрали команду, которая поразила весь мир»
Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера команды по окончании сезона-2024/25.
«Это была важная веха в развитии «Байер». Вместе с Хаби мы собрали команду, которая поразила весь футбольный мир своим качеством и менталитетом, — цитирует Рольфеса пресс-служба клуба. — Мы гордимся прогрессом и нынешним положением клуба и желаем Хаби всего самого лучшего в его дальнейших начинаниях. Я уверен, что наши пути будут пересекаться чаще».
9 мая «Байер» объявил, что клуб удовлетворил просьбу 43-летнего тренера о досрочном расторжении контракта, который изначально был рассчитан до лета 2026 года.
Новости