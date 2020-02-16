Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва высказался об игре нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

— Он много забивает, девять голов в шести матчах — это поразительно, — приводит слова футболиста RMC Sport. — Я надеюсь, мы будем осторожны, и он не забьет нам. Но для нас это интересно — сыграть против такого игрока, как он. Он мотивирован, но и «ПСЖ» тоже. Боимся ли мы? Нет, мы не испытываем страха, но мы уважаем его.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» 1 января за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

«ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией» 18 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск).