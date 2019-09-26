Шюррле поздравил Баллака с днем рождения

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле в своем Instagram поздравил экс-партнера по «Байеру» Михаэля Баллака. Сегодня бывшему полузащитнику «Баварии» и сборной Германии исполнилось 43 года.

— С днем рождения, мой друг Михаэль Баллак, — написал Шюррле. — Хорошего дня рождения.

Михаэль Баллак отыграл два сезона за «Байер». Вместе с командой он дважды занимал второе место в бундеслиге, стал финалистом Кубка Германии и дошел до финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр