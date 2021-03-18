Швайнштайгер может получить должность в «Айнтрахте»

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может получить должность в франкфуртском «Айнтрахте», сообщает Bild.

По информации источника, 36-летний немец входит в список кандидатов на пост спортивного директора клуба. Сообщается, что нынешний спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич может покинуть клуб по окончании сезона.

Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он является восьмикратным чемпионом Германии, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира. На протяжении карьеры Швайнштайгер выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго».