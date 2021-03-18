Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Швайнштайгер может получить должность в «Айнтрахте»

11:16
Теги:

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может получить должность в франкфуртском «Айнтрахте», сообщает Bild.

По информации источника, 36-летний немец входит в список кандидатов на пост спортивного директора клуба. Сообщается, что нынешний спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич может покинуть клуб по окончании сезона.

Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он является восьмикратным чемпионом Германии, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира. На протяжении карьеры Швайнштайгер выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго».

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/eintracht-frankfurt-denkt-an-bastian-schweinsteiger-als-bobic-nachfolger-75772438,view=conversionToLogin.bild.html#fromWall

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...