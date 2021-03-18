Швайнштайгер может получить должность в «Айнтрахте»
Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может получить должность в франкфуртском «Айнтрахте», сообщает Bild.
По информации источника, 36-летний немец входит в список кандидатов на пост спортивного директора клуба. Сообщается, что нынешний спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич может покинуть клуб по окончании сезона.
Швайнштайгер завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он является восьмикратным чемпионом Германии, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира. На протяжении карьеры Швайнштайгер выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго».
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/eintracht-frankfurt-denkt-an-bastian-schweinsteiger-als-bobic-nachfolger-75772438,view=conversionToLogin.bild.html#fromWall
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