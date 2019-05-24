Швайнштайгер и Иванович ждут второго ребенка

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер и его супруга, сербская теннисистка Ана Иванович, станут родителями во второй раз. Об этом сообщил сам футболист в своем Твиттере.
- Мы полны любви и счастья. Не могу дождаться, чтобы поприветствовать нашего нового члена семьи. Люблю тебя, Ана Иванович. 3+1=31, - написал Швайнштайгер.
Иванович и Швайнштайгер поженились в 2016 году в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS "Чикаго Файр". В марте 2018 года в семье сербской теннисистки и немецкого футболиста родился сын.
We are full of love and happiness. Can’t wait to welcome our newest family member. Love you @AnaIvanovic 3+1=31 pic.twitter.com/WMN8dRh8ze— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 24 мая 2019 г.
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