Швайнштайгер и Иванович ждут второго ребенка

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер и его супруга, сербская теннисистка Ана Иванович, станут родителями во второй раз. Об этом сообщил сам футболист в своем Твиттере.

- Мы полны любви и счастья. Не могу дождаться, чтобы поприветствовать нашего нового члена семьи. Люблю тебя, Ана Иванович. 3+1=31, - написал Швайнштайгер.

Иванович и Швайнштайгер поженились в 2016 году в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS "Чикаго Файр". В марте 2018 года в семье сербской теннисистки и немецкого футболиста родился сын.