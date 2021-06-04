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Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

14:03
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«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне 32-летний Шупо-Мотинг забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах во всех турнирах.

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