Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
14:03
«Бавария» объявила о продлении контракта с форвардом Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
Игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года.
В этом сезоне 32-летний Шупо-Мотинг забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах во всех турнирах.
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