Шупо-Мотинг хочет продлить контракт с «Баварией», но с повышением зарплаты

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг готов покинуть «Баварию», сообщает Bild. Футболиста не устраивает его зарплата в немецком клубе.

По данным источника, 33-летний футболист на данный момент получает 3,5 миллиона евро в год. Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет подписать долгосрочный контракт, но с повышением оклада.

«Бавария» открыта для обсуждения, но хочет придерживаться своей политики (продление на 1 год для игроков старше 30 лет). Его контракт рассчитан до лета 2023 года.