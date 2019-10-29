«Штутгарт» в дополнительное время обыграл «Гамбург» и пробился в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Гамбург» (2:1). Для победы гостям понадобилось дополнительное время.

В составе победителей забивали Николас Гонсалес (с пенальти) и Хамади Эль-Гаддиуи. У хозяев с пенальти забил Арон Хант.

Соперник «Штутгарта» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Гамбург» — «Штутгарт» — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гонсалес, 2 — с пенальти (0:1). Хант, 16 — с пенальти (1:1). Эль-Гаддиуи, 113 (1:2).

Судья: Данкерт (Германия).

29 октября. Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».