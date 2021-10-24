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«Штутгарт» спасся от поражения в матче с «Унионом»

20:29
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«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью (1:1) в матче девятого тура чемпионата Германии.

На 31-й минуте гостей вывел вперед Тайво Авонийи. Вахид Фагир в концовке игры сравнял результат.

«Штутгарт» набрал 10 очков и занимает 13-е место. У «Униона» 16 очков и пятая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

«Штутгарт» — «Унион» — 1:1 (0:1)

Голы: Авонийи, 31 (0:1). Фагир, 90+3 (1:1).

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф (Дидави, 71), Соса, Мавропанос, Каразор, Ито, В.Эндо, Нарти (Мангаля, 56), Фюрих (Ферстер, 82), Кулибали (Климовиц, 82), Эль-Гаддиуи (Фагир, 55).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира (Озтунали, 64), Харагути (Мевальд, 90), Премель, Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 74).

Предупреждения: Нарти, 55. Каразор, 56. Хедира, 62.

Удаление: Каразор, 57.

Судья: Бадштюбнер.

24 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Штутгарт — Унион Б

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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