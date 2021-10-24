«Штутгарт» спасся от поражения в матче с «Унионом»
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью (1:1) в матче девятого тура чемпионата Германии.
На 31-й минуте гостей вывел вперед Тайво Авонийи. Вахид Фагир в концовке игры сравнял результат.
«Штутгарт» набрал 10 очков и занимает 13-е место. У «Униона» 16 очков и пятая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
«Штутгарт» — «Унион» — 1:1 (0:1)
Голы: Авонийи, 31 (0:1). Фагир, 90+3 (1:1).
«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф (Дидави, 71), Соса, Мавропанос, Каразор, Ито, В.Эндо, Нарти (Мангаля, 56), Фюрих (Ферстер, 82), Кулибали (Климовиц, 82), Эль-Гаддиуи (Фагир, 55).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Баумгартль, Еккель, Хедира (Озтунали, 64), Харагути (Мевальд, 90), Премель, Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 74).
Предупреждения: Нарти, 55. Каразор, 56. Хедира, 62.
Удаление: Каразор, 57.
Судья: Бадштюбнер.
24 октября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
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