«Штутгарт» выиграл у «Санкт-Паули»
«Штутгарт» дома обыграл «Санкт-Паули» в матче 4-го тура бундеслиги — 2:0.
Голы забили Эрмедин Демирович и Биляль Эль-Ханнус. На 25-й минуте пенальти не реализовал Ангело Штиллер.
«Штутгарт» (6 очков) занимает 7-е место в таблице чемпионата, «Санкт-Паули» (7) — на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|13
|2
|0
|55-11
|41
|
2
|Боруссия Д
|15
|9
|5
|1
|26-12
|32
|
3
|Байер
|15
|9
|2
|4
|33-20
|29
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|9
|2
|4
|30-19
|29
|
5
|Хоффенхайм
|15
|8
|3
|4
|29-20
|27
|
6
|Штутгарт
|15
|8
|2
|5
|25-22
|26
|
7
|Айнтрахт Ф
|15
|7
|4
|4
|30-30
|25
|
8
|Унион Б
|15
|6
|3
|6
|20-23
|21
|
9
|Фрайбург
|15
|5
|5
|5
|25-26
|20
|
10
|Вердер
|15
|4
|5
|6
|18-28
|17
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|4
|7
|18-24
|16
|
12
|Кельн
|15
|4
|4
|7
|22-24
|16
|
13
|Гамбург
|15
|4
|4
|7
|16-25
|16
|
14
|Вольфсбург
|15
|4
|3
|8
|23-28
|15
|
15
|Аугсбург
|15
|4
|2
|9
|17-28
|14
|
16
|Ст-Паули
|15
|3
|3
|9
|13-26
|12
|
17
|Хайденхайм
|15
|3
|2
|10
|13-34
|11
|
18
|Майнц
|15
|1
|5
|9
|13-26
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.01
|22:30
|Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|10.01
|17:30
|Фрайбург – Гамбург
|- : -
|10.01
|17:30
|Хайденхайм – Кельн
|- : -
|10.01
|17:30
|Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
|10.01
|17:30
|Унион Б – Майнц
|- : -
|10.01
|17:30
|Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|10.01
|20:30
|Байер – Штутгарт
|- : -
|11.01
|17:30
|Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|11.01
|19:30
|Бавария – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|8
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|8
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|7
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|11
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|11
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|10
|1
|1
Новости