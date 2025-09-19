Футбол
19 сентября, 23:25

«Штутгарт» выиграл у «Санкт-Паули»

Руслан Минаев

«Штутгарт» дома обыграл «Санкт-Паули» в матче 4-го тура бундеслиги — 2:0.

Голы забили Эрмедин Демирович и Биляль Эль-Ханнус. На 25-й минуте пенальти не реализовал Ангело Штиллер.

«Штутгарт» (6 очков) занимает 7-е место в таблице чемпионата, «Санкт-Паули» (7) — на 4-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур.
19 сентября, 21:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Санкт-Паули

ФК Санкт-Паули
ФК Штутгарт
Джером Боатенг завершил карьеру

Хет-трик Кейна принес «Баварии» победу над «Хоффенхаймом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2
 Боруссия Д 15 9 5 1 26-12 32
3
 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4
 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5
 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6
 Штутгарт 15 8 2 5 25-22 26
7
 Айнтрахт Ф 15 7 4 4 30-30 25
8
 Унион Б 15 6 3 6 20-23 21
9
 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10
 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11
 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
12
 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
13
 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14
 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15
 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16
 Ст-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17
 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18
 Майнц 15 1 5 9 13-26 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.01 22:30 Айнтрахт Ф – Боруссия Д - : -
10.01 17:30 Фрайбург – Гамбург - : -
10.01 17:30 Хайденхайм – Кельн - : -
10.01 17:30 Ст-Паули – РБ Лейпциг - : -
10.01 17:30 Унион Б – Майнц - : -
10.01 17:30 Вердер – Хоффенхайм - : -
10.01 20:30 Байер – Штутгарт - : -
11.01 17:30 Боруссия М – Аугсбург - : -
11.01 19:30 Бавария – Вольфсбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 19
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 8
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 8
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 8
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 7
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 6
И К Ж
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 11 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 11 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 10 1 1
Вся статистика

