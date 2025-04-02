«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии
«Штутгарт» и «РБ Лейпциг» встретятся в полуфинале Кубка Германии 2 апреля
«Штутгарт» и «РБ Лейпциг» встретятся в полуфинале Кубка Германии в среду, 2 апреля. Начало игры на «МХП-Арене» в Штутгарте (Германия) — в 21.45 по московскому времени.
Трансляции матча в России не планируется. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Штутгарт» на своем пути в этом розыгрыше Кубка Германии прошел «Кайзерслаутерн» (2:1), «Ян» (3:0) и «Аугсбург» (1:0). «РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули» (4:2), «Айнтрахта» (3:0) и «Вольфсбурга» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|
2
|Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|
3
|Айнтрахт Ф
|31
|16
|7
|8
|62-42
|55
|
4
|Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|13
|10
|8
|48-42
|49
|
6
|Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|
7
|Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|
10
|Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|
11
|Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|
12
|Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|
16
|Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|
17
|Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|0 : 1
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 0
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|3 : 0
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|4 : 3
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|4 : 0
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|27
|1
|6
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