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«Штутгарт» продлил контракт с полузащитником Мангаля

21:51
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«Штутгарт» подписал новый контракт с полузащитником Орелем Мангаля. Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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