«Штутгарт» подпишет Ундава из «Брайтона»

Форвард «Брайтона» Дениз Ундав близок к переходу в «Штутгарт», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, стоимость сделки по 28-летнему немцу составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Минувший сезон Ундав провел в аренде в «Штутгарте». На его счету 33 матча, в которых он забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.