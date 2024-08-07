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Сегодня, 17:33

«Штутгарт» подпишет Ундава из «Брайтона»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Брайтона» Дениз Ундав близок к переходу в «Штутгарт», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, стоимость сделки по 28-летнему немцу составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Минувший сезон Ундав провел в аренде в «Штутгарте». На его счету 33 матча, в которых он забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Штутгарт
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2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
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Аугсбург – Вердер
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24.08 16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
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24.08 16:30
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